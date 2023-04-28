Країна може накликати на себе західні санкції через торгівлю з агресором.

Європейський союз пригрозив владі Узбекистану санкціями через економічну підтримку Росії, яка намагається зробити з ринків пострадянських країн нові "хаби" для обходу західних санкцій.

Вжити відповідних заходів пригрозив спецпосланець Євросоюзу Девід О'салліван в рамках свого візиту в Ташкент 27 квітня. Він заявив, що у ЄС немає бажання руйнувати економіку третіх країн світу й, зокрема, Узбекистану, проте там готові прийняти відповідне рішення, пише The Moscow Times.

Йдеться про паралельний імпорт мікрочіпів та оптичного обладнання європейського виробництва, які ЄС заборонив експортувати на територію Росії. За словами чиновника, така торгівля допомагає російській військовій машині вести "вбивчу війну" проти українців.

Відео дня

"Ми спостерігали збільшення експорту товарів з цього списку через територію Узбекистану на 126% - що досить суттєво", - заявив О'салліван.

Казахстан "відвернувся" від РФ через загрозу санкцій

Нагадаємо, що раніше в порушенні санкцій викрили Казахстан. Тоді різке попередження про те, чим може закінчитися співпраця країни з Росією зробила помічник міністра фінансів США Елізабет Розенберг. Вона особисто приїхала в Астану заради зустрічі з урядом.

Після цього глава фінансового регулятора АРРФР Мадіна Абилкасимова заявила, що місцеві банки посилять заходи для запобігання порушення санкцій. Зокрема, там посилять контроль за валютними операціями.

Раніше стало відомо, що Центрбанк РФ зіткнувся з масштабним дефіцитом євро, доларів та юанів через санкції.

Вас також можуть зацікавити новини: