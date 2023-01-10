Країни надають військову підтримку режиму Кремля.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла ввести нові санкції проти Ірану та Білорусі, які підтримують режим РФ у війні проти України. Про це чиновниця заявила у вівторок, 10 грудня, в рамках брифінгу за підсумками підписання Третьої спільної декларації про співпрацю між ЄС та НАТО.

Глава ЄК зазначила, що Брюссель готовий розширити санкції проти режимів, що підтримують Москву. У цьому контексті вона згадала про особливу "роль" Білорусі.

"Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", - сказала вона.

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Риторику фон дер Ляєн також підтримав генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він згадав, що Альянс націлений на посилення підтримки України та зміцнення трансатлантичних зв'язків.

"Ми щойно підписали третю декларацію про співпрацю... Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився", - підсумував він.

Нещодавно представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Північна Корея також надавала військову допомогу РФ для війни проти України. Він зазначив, що на тлі антиросійських санкцій Москва була змушена шукати підтримку у таких країн, як Іран і КНДР.

Як ми писали раніше, сьогодні високопоставлені члени ЄС і НАТО зустрілися у Брюсселі для підписання третьої спільної декларації про співпрацю. Крім пунктів про подальшу взаємодію між організаціями, родзинкою нової угоди стала обіцянка підтримати Україну.

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