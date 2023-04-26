Казахстан заявив про посилення вимог до проведення фінансових операцій для громадян Росії.

Після того, як в Астану прилетіла помічник міністра фінансів США Елізабет Розенберг і попередила про зростаючий ризик вторинних санкцій, Казахстан заявив про посилення вимог до проведення фінансових операцій для громадян Росії.

Як заявила глава фінансового регулятора АРРФР Мадіна Абилкасимова, банки Казахстану посилюють вимоги для запобігання порушенню санкцій, повідомляє Tengrinews.kz.

"Ми вживаємо всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути ризику накладення вторинних санкцій на фінансовий сектор Казахстану. Це вкрай важливо, і ми повністю дотримуємося вимог, які виставляють регулятори і зовнішні банки-кореспонденти", - заявила Абилкасимова, додавши, що всі банки і фінансові організації значно посилили процедури з дотримання санкцій.

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За її словами, йдеться насамперед про операції з валютою: "Важливо, щоб при проведенні торгових операцій банківська система не використовувалася для обходу санкцій".

Також про обмеження для російських клієнтів оголосила Казахська фондова біржа: вона відокремить рахунки росіян та білорусів, позбавивши їх можливості проводити операції з валютними інструментами.

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17 червня 2022 року президент Казахстану в присутності президента країни-агресора Путіна відмовився визнавати "незалежність" "ЛДНР". Після цієї заяви Росія призупинила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська.

У липні 2022 року Токаєв дал вказівку налагодити продажі нафти в обхід Росії і визначив Транскаспійський маршрут пріоритетним напрямком.

21 березня 2023 року вперше в історії Казахстан доставив нафту в Азербайджан в обхід Росії. 6900 тонн нафти було відправлено через порт Актау до порту Баку.

21 квітня 2023 року стало відомо про те, що Казахстан в 6 разів наростив експорт нафти в обхід Росії. За підсумками першого кварталу 2023 року казахстанські нафтові компанії поставили на зовнішні ринки 163,4 тисячі тонн нафти за Транскаспійським морським маршрутом.

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