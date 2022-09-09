Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні, 9 вересня, ослаб на 27 копійок – до 41,47 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 30 копійок – до 41,00 грн/євро.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,48 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
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