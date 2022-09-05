До цього банки могли продавати населенню половину придбаної у клієнтів безготівкової валюти додатково до купленої готівкової.

Національний банк дозволив банкам продавати клієнтам весь обсяг придбаної у громадян безготівкової валюти.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

"Національний банк сприяє збільшенню пропозиції в готівковому сегменті валютного ринку - в обсяг готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, буде включатися весь обсяг придбаної ним з 13 квітня 2022 року у громадян безготівкової валюти, а не половина від нього", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

За оцінками Нацбанку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку і не зробить істотного впливу на міжнародні резерви України.

Також регулятор уточнив порядок купівлі валюти бізнесом для розрахунків в іноземній валюті.

"Національний банк визначив, що для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство повинно спочатку використовувати наявну у нього іноземну валюту, а далі, при необхідності, купувати її на валютному ринку України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 вересня обсяг коштів на валютних рахунках клієнтів – юридичних осіб у банківській системі становить 8,7 млрд дол. Попри це, відповідна норма зменшить попит на іноземну валюту і дозволить зберегти міжнародні резерви України, які є важливими для забезпечення оборонних потреб, стабільної роботи економіки і фінансової системи країни.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

З 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: