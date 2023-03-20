З 1 квітня в Україні заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які не підпадали під березневу індексацію пенсійних виплат. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі телемарафону.

"Вже з 1 квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, але мова йде саме про перерахунок, а не про індексацію. Індексація - це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій, які сплачуються від держави. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати", - сказала Марчак.

Як перерахують пенсії - роз'яснення

За словами Марчак, перерахунок означає урахування того трудового стажу, який пенсіонери отримали, починаючи з попереднього перерахунку таких пенсій.

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"Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на пенсію в 2021 році, але продовжує працювати і в нього за останні 2 роки відбулося збільшення страхового стажу на 24 місяці, то така людина зараз отримає перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально", - пояснила перша заступниця міністра.

Марчак зазначила, що перерахунок потребуватиме приблизно 100 млн грн додаткових видатків, всього до кінця року це близько 900 млн грн.

"Ці гроші очікувано будуть в бюджеті Пенсійного фонду за рахунок власних надходжень ПФУ, і таким чином фінансово цей перерахунок вже забезпечено", - підкреслила вона.

Ситуація з пенсіями в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Кабмін ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що розмір середньої пенсії в Україні після індексації з 1 березня перевищив показник 5 тис. грн.

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що 10,5 млн українців з 1 березня отримали проіндексовані пенсії, при цьому вперше була здійснена індексація найнижчих за розміром пенсій.

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