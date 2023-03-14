Також з 1 березня відбулась індексація щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

10,5 мільйона українців з 1 березня отримали проіндексовані пенсії, при цьому вперше була здійснена індексація найнижчих пенсій.

"З 1 березня відбулась індексації пенсійних виплат для 10,5 млн пенсіонерів. Вперше була здійснена індексація найнижчих пенсій", - повідомляє Міністерство соціальної політики.

Крім індексації пенсій, з 1 березня відбулась індексація щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, і особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

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Повідомляється, що ці виплати також проіндексовані на 19,7% для 167 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого. Розмір підвищення виплат після перерахування не може перевищувати 1,5 тис. грн.

Пенсії в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Кабмін ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних і страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення в 2023 році".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що розмір середньої пенсії в Україні після індексації з 1 березня перевищив показник у 5 тис. грн.