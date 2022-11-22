Пенсійні виплати будуть підвищені у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та зміною показника середньої заробітної плати.

З 1 грудня Пенсійний фонд України (ПФУ) проведе перерахунок пенсій деяким категоріям громадян.

Як повідомили в ПФУ, зокрема, буде проведено перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

"З 1 грудня 2022 року вдруге протягом року зростає розмір прожиткового мінімуму. Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", - повідомили у фонді.

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Згідно з повідомленням, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростає на 66 грн – з 2027 грн до 2093 грн.

"Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі. Як правило, такий перерахунок стосується великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим", - наголосили в ПФУ.

Також буде проведено перерахунок пенсій у зв’язку із встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу.

"З 1 грудня 2022 року у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років, пенсію яким призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які мають страховий стаж чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років, розмір мінімальної пенсійної виплати не може бути менше 2500 грн", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що, якщо розмір їхньої пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 2500 грн, встановлюється доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім цього, у зв'язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, будуть підвищені виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Пенсії в Україні - інші новини

В Україні з 1 жовтня у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної зарплати відбулися перерахунки мінімальної пенсії за віком для непрацюючих українців, а з 1 грудня пенсії будуть підвищені завдяки збільшенню прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні зросла з 6500 до 6700 грн.

З 1 липня 2022 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2600 грн, а з 1 грудня він буде підвищений до 2684 грн.

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