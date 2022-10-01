З 1 жовтня в Україні збільшиться пенсія та мінімальна зарплата, а також стартує програма "Іпотека під 3%".

З 1 жовтня життя українців зміниться в деяких аспектах. Збільшиться розмір мінімальної зарплати, пенсії та податків, а також виплати за прихисток ВПО. Деякі громадяни з 1 жовтня зможуть оформити іпотеку під 3% річних по спеціальній програмі.

Нові розміри мінімальної заробітної плати

З 1 жовтня в Україні збільшиться розмір мінімальної зарплати, а разом з нею - всіх пов'язаних з "мінімалкою" виплат. З 1 жовтня мінімальна заробітна плата складе 6700 гривень на місяць або 40,46 гривень за годину.

Разом з ростом мінімальної зарплати зміниться розмір допомоги по вагітності, а також лікарняних та декретних виплат.

Відео дня

При цьому розмір прожиткового мінімуму в жовтні не зміниться і складе, як і раніше, 2600 гривень.

Новий розмім податків

З 1 жовтня мінімальний страховий внесок з ЄСВ складе 1474 гривні для ставки єдиного внеску 22%. Нагадаємо, що ФОП на загальній та спрощеній основі оподаткування звільнені від сплати ЄСВ за себе до упродовж 12 місяців після закінчення воєнного стану.

Як зміняться пенсії

Мінімальна пенсія з 1 жовтня становитиме 2680 гривень на місяць. Також з жовтня пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років, отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 300 грн, якщо пенсія не перевищує 10340 гривень.

Особам з інвалідністю збільшать пенсії в залежності від групи та військового звання.

Як зміняться субсидії

З 1 жовтня субсидії переходять до обов'язків Пенсійного фонду, що спростить оформлення субсидій для ВПО. Громадянам, які вже мають субсидії, не потрібно доносити ніяких документів. Також з жовтня збільшать розмір субсидії на електроенергію для тих, хто втратив централізоване опалення.

Зміни для ВПО

Кілька змін в жовтні будуть стосуватися ВПО. З 1 жовтня збільшиться компенсація за прихисток переселенців під час опалювального сезону - до 900 гривень за особу на місяць. Також у жовтні Мінсоцполітики запроваджує єдину інформаційну систему соціальної сфери, яка спростить отримання послуг для ВПО.

Старт програми "Іпотека під 3%"

З 1 жовтня в Україні стартує програма "Доступна іпотека", за допомогою якої українці зможуть отримати іпотечний кредит всього під 3% річних на 20 років. Скористатися програмою зможуть науковці, військові, медики та правоохоронці. Подати заявку можна буде через застосунок "Дія".

Нові правила дорожнього руху

З 1 жовтня за межами населених пунктів водії будуть зобов'язані вмикати денні ходові вогні, або ближнє світло фар під час руху навіть вдень. Штрафу за не ввімкнені фари не буде - лише попередження.

Митний безвіз з Євросоюзом

З 1 жовтня в Україні запрацює "митний безвіз" з країнами ЄС. Це допоможе зменшити бюрократію на митницях і спростить перевезення товарів, а також допоможе запобігти корупції та зекономити час проходження митного контролю.

Опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні може розпочатися в жовтні, якщо середньодобова температура три дні поспіль становитиме не вище +8°. Якщо ж триденних заморозків протягом місяца не буде, то опалення дадуть лише в листопаді.

Вас також можуть зацікавити новини: