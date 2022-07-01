Через підвищення прожиткового мінімуму мінімальна пенсія зросте на 93 грн і становитиме не менше 2227 грн.

Прожитковий мінімум в Україні з 1 липня підвищується попри війну, середній розмір підвищення складе 100 грн.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Попри те, що Україна на сьогодні в дуже важкому економічному стані й триває війна, заплановане підвищення певних соціальних гарантій, яке було визначено ще в законі про державний бюджет на поточний рік, з 1 липня відбувається планово. І прожитковий мінімум в середньому зростає на близько 100 грн", - сказав Музиченко.

За його словами, розмір підвищення залежить від соціально-демографічної групи, тому що в країні розрізняють кілька прожиткових мінімумів - для дітей певного віку, для працездатних і непрацездатних осіб.

"І зростання прожиткового мінімуму для цих категорій буде підвищувати певні соціальні гарантії, які ці люди отримують, виходячи зі свого соціального статусу. Зокрема, мінімальна пенсія зросте на 93 грн і становитиме не менше ніж 2227 грн. Також підвищення прожиткового мінімуму буде впливати та на різні соціальні виплати, зокрема, допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, дітям з інвалідністю", - сказав заступник міністра.

Музиченко зазначив, що за липень громадяни вже почнуть отримувати відповідні кошти з урахуванням цього підвищення.

Розмір прожиткового мінімуму для різних категорій населення:

2508 грн - загальний показник на одну людину в розрахунку на місяць;

2201 грн - для дітей до 6 років;

2744 грн - для дітей від 6 до 18 років;

2600 грн - для працездатних осіб;

2027 грн - для осіб, які втратили працездатність.

Таким чином, мінімальна пенсія в липні становитиме 2027 грн, що дорівнює сумі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а максимальна пенсія - 20270 грн.

Війна і прожитковий мінімум:

Станом на 11 квітня 2022 року Світовий банк прогнозував, що через війну у 70% українців дохід буде нижчим прожиткового мінімуму.

30 червня 2022 року в Мінфіні повідомили про отримання гранту від США у розмірі 1,3 млрд дол., а також кредиту від Світового банку в розмірі 446,8 млн євро на фінансування бюджетних витрат.

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