Курс долара на кінець 2025 року очікується на рівні 43,7 грн.

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив основні економічні показники на наступні три роки, закладені в проект бюджетної декларації Міністерства фінансів на 2026-2028 роки.

"До речі, про бюджетну декларацію і плани уряду на бюджет 2026-2028. Нам потрапив в руки документ, яким Мінфін її готує. В тому числі там є макропрогноз від Мінекономіки від середини квітня 2025-го", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За його словами, наразі в проекті бюджетної декларації прогнозуються наступні цифри:

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мінімальна заробітна плата: у 2026 році - 8 688 грн, у 2027 році - 9 374 грн, у 2028 році - 10 059 грн;

прожитковий мінімум для працездатних осіб: у 2026 році - 3 288 грн, у 2027 році - 3 482 грн, у 2028 році - 3 667 грн;

інфляція: у 2026 році - 9,7%, у 2027 році - 7,1%, у 2028 році - 5,6%.

За даними Железняка, урядовці прогнозують середній курс гривні до долара США:

у 2025 році - 43,3 грн (43,7 грн на кінець року);

у 2026 році - 44,7 грн (44,8 грн на кінець року);

у 2027 році - 45,2 грн (45,3 грн на кінець року);

у 2028 році - 45,6 грн (45,8 грн на кінець року).

"Нагадаю, що бюджетну декларацію має уряд схвалити до 1 червня, тому ще щось може змінитися. Але не думаю, що суттєво", - додав депутат.

Прогнози щодо економіки України

Національний банк дещо погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1% (проти попереднього прогнозу у 3,6%). У наступні роки економіка зростатиме на 3,7–3,9% на рік, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

МВФ у березні також переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році – очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом. За даними експертів МВФ, зростання економіки України тепер може становити до 2-3%.

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