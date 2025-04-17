У наступні два роки зростання економіки пришвидшиться до 3,7–3,9%.

Відновлення економіки України триватиме, але залишатиметься обмеженим через наслідки війни та торговельні протистояння у світі. Національний банк дещо погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення.

Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

За його словами, у І кварталі 2025 року зростання економіки залишалося стриманим, зокрема через руйнування газової інфраструктури та спричинене цим збільшення потреб в імпорті газу. Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників.

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"Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення. Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки", - сказав Пишний.

За його словами, з урахуванням цих чинників, НБУ дещо погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1% (проти попереднього прогнозу у 3,6%). Цьому, зокрема, сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що разом зі значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість.

За прогнозом регулятора, у 2026, 2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7–3,9%, передусім завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту.

Економіка України - останні новини

Міжнародний валютний фонд в березні переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році. Очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом. За даними експертів МВФ, зростання економіки України тепер може становити до 2-3%.

У лютому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання економіки України в 2025 році з 4,7% до 3,5%.

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