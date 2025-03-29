Експерти назвали загрозливі чинники.

Міжнародний валютний фонд переглянув прогноз зростання економіки України у 2025 році. Очікується зниження на 0,5 відсоткових пункти порівняно з попереднім прогнозом.

За даними експертів МВФ, зростання економіки України тепер може становити до 2-3%.

"Зростання реального ВВП оцінюється на рівні 3,5% у 2024 році, але очікується, що воно сповільниться до 2-3% у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, згідно з прогнозом, зростання економіки у 2026 році погіршиться ще на 0,8 відсоткових пункта.

Зазначається, що на ситуацію впливають несприятливі чинники, пов'язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Економічний прогноз МВФ на 2025 рік

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз глобального зростання на 2025 рік і попередив про ризики, пов'язані з війнами і торговим протекціонізмом. Очікувалося, що зростання світового виробництва становитиме 3,2%, що на 0,1 відсоткового пункту повільніше за попередню оцінку. Прогноз на цей рік залишився без змін - 3,2%.

Водночас у Фонді вважали, що у 2025 році державний борг України становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Водночас у 2026 році заборгованість зросте ще на один відсотковий пункт, порівняно з 2025-м. Зазначається, що тільки у 2027 році борг скоротиться на 5 процентних пунктів до 102,6%.

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