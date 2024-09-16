Голосування за законопроєкт у першому читанні очікується вже в найближчі дні.

Податковий Комітет Верховної Ради прийняв до повторного першого читання версію урядового законопрєкту про підвищення податків (11416-д). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Текст: як був до цього + підвищення податку на банки", - зазначив він.

За словами Железняка, доопрацьований законопроєкт передбачає:

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підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% військового збору для ФОП 3-ї групи;

25% податку з прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня", - підкреслив депутат.

Він додав, що таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд гривень та 137 млрд в наступному. Голосування за прийняття законопроєкту у першому читанні очікується вже в найближчі дні.

Підвищення податків в Україні - головні новини

Уряд запланував підвищення податків в Україні для фінансування військових видатків. Проте на початку вересня народні депутати не змогли назбирати достатню кількість голосів, аби проголосувати у першому читанні за відповідний законопроєкт.

За даними видання Bloomberg, МВФ має намір підштовхнути Україну до прискореної девальвації гривні, зниження відсоткових ставок і посилення роботи з підвищення податків, щоб закрити діру в бюджеті.

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