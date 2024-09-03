Підвищення податків відкладається: Рада провалила голосування у першому читанні

Проєкт закону було відправлено на повторне перше читання.

Народні депутати не змогли назбирати достатню кількість голосів, аби проголосувати у першому читанні за законопроєкт про підвищення податків. Про це написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

"Рада провалила законопроект №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. За – 224", - написав він.

За словами Железняка, проєкт закону було відправлено на повторне перше читання.

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"Нагадаю, в цьому році це 30 млрд грн з 125 які запитував Мінфін. В наступному лише 127 з 340 млрд грн", - додав депутат.

Підвищення податків в Україні - головні новини

Уряд вперше з початку повномасштабного вторгнення запланував підвищення податків в Україні, зокрема, збільшення розміру військового збору та запровадження його для ФОПів. Наприкінці серпня робоча група у парламенті погодила зміни до урядового законопроєкту з підвищення податків.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку ІІІ групи та встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.

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