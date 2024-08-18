За прогнозами голови Верховної Ради, депутати почнуть розгляд питання підвищення податків вже у вересні.

Питання збільшення податків в Україні є нагальним, Верховна Рада може розпочати його розгляд вже у вересні. Про це в інтерв'ю "Ми-Україна" сказав голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

Він пояснив, що все, за що воює Україна, фінансується з державного бюджету України.

"Все інше нам фінансують поки наші партнери, всі інші витрати - соціальну сферу, бюджетні різні видатки - це наші партнери. Ми працюємо на Збройні сили України. І ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих. Це ж елементарна математика", - підкреслив спікер. Відео дня

За його словами, питання збільшення податків планують почати обговорювати з вересня, адже цього вимагає ситуація на фронті.

"Дійде до питання збільшення податків. Коли дійде - можливо вже починаючи з вересня ми почнемо говорити про ці питання, тому що є необхідність як мінімум виплачувати нашим військовим зарплати", - резюмував Стефанчук.

Збільшення податків в Україні - останні новини

Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки у країні. За даними Bloomberg, податки підвищать на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити бюджет.

Пізніше УНІАН повідомляв, що підвищення податків вдарить по цінам. Зокрема, за прогнозами НБУ, проінфляційні ризики містить можливе впровадження військового збору з доходів підприємств.

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