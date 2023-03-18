Комунальні підприємства досі не отримали передбачені компенсації від держави.

Тариф на воду в Україні зростатиме через подорожчання хімічних реагенти для очищення води, які закуповуються за кордоном, ситуацію з електропостачанням та з інших причин.

Як директор аналітичного центру "Асоціація міст України" Ярослав Рабошук розповів в коментарі "РБК-Україна", впливає різке зростання курсу долара та євро та те, що тарифи на водопостачання подекуди не переглядалися більше двох років.

"Якщо на рівні держави Нацкомісія вирішила піднімати тарифи, то, на нашу думку, це обґрунтовано. Тому що подорожчали складові тарифу - це і електроенергія у структурі водопостачання, і заробітні плати, і хімічні реагенти для очищення води. Все це піднімається в ціні та має бути компенсовано за рахунок тарифу", - зазначає Рабошук.

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Він додав, у законі про мораторій передбачені компенсації комунальним підприємствам від держави, але цих коштів не отримали й досі. Збитки, за оцінками Асоціації, для підприємств тепло- і водопостачання сягають 35 млрд гривень.

"Зрозуміло, що з такими збитками підприємства або не виплачують заробітну плату працівникам, або не проводять відповідних ремонтів систем постачання. В результаті є зростання кількості аварій, коли на вулицях з-під асфальту б'ють гейзери. Це все результат того, що не було вчасно проведено ремонти", - резюмує аналітик.

Підвищення тарифів в Україні - що треба знати

Раніше Національна комісія з питань регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анонсувала підвищення низки тарифів для населення вже навесні 2023 року. Зокрема, йдеться про введення нових розцінок на електроенергію.

Також НКРЕКП попередила українців про плани щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

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