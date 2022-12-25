Наступного року українців може чекати поетапне подорожчання послуг водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проект постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду.

Згідно з опублікованих проектів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

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У проекті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:

💦 Київводоканал - 39,28 гривні (21,69/17,59);

💦 Харківводоканал - 24,52 гривні (13,36/7,07);

💦 Львівводоканал - 29,12 гривні (19,44/9,68);

💦 Дніпроводоканал - 37,36 гривні (22,57/14,79);

💦 Полтававодоканал - 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

💦 Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) - 54,22 гривні (30,19/24,036);

💦 Водоканал в Ужгороді - 50,27 гривні (30,75/19,51);

💦 Житомирводоканал - 51,80 гривні (24,97/26,83);

💦 Інфоксводоканал (Одеса) - 42,24 гривні (21,94/20,28);

💦 Херсонський водоканал - 30,67 гривні (15,78/14,91);

💦 Рівнеоблводоканал - 41,86 гривні (22,29/19,57);

💦 Чернігівводоканал - 39,816 гривні (19,82/19,99);

💦 Черкасиводоканал - 34,94 гривні (18,73/16,21);

💦 Іванофранківськводоекотехпром - 31,29 гривні (14,50/16,78);

💦 Хмельницькводоканал - 31,17 гривні (16,03/15,62);

💦 Дніпро-Західний Донбас - 46,74 гривні;

💦 Луцькводоканал - 31,73 гривні (13,76/ 17,96);

💦 Запорізький водоканал - 33,85 гривні (21,05/12,80);

💦 Вінницяоблводоканал - 37,29 гривні (24,57/12,72);

💦 Чернівціводоканал - 30,63 гривні (20,95/9,68);

💦 Тернопільводоканал - 44,46 гривні (21/23,46);

💦 Міськводоканал СМ (Суми) - 36,01 гривні (18,06/17,95);

💦 Миколаївводоканал - 34,04 гривні (14,61/13,76).

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

У вересні уряд подовжив термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Це означає, що ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й гарячу воду для населення.

А в жовтні Кабмін продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року, внаслідок чого тарифи на світло для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

У грудні голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів виділив місцевим бюджетам субвенцію в розмірі 14 млрд грн. Це дозволить зараз не змінювати тарифи на тепло й гарячу воду для населення.

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