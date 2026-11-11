Банки платитимуть 'податок на надприбутки' у 2027 році: Рада ухвалила рішення

Законопроєкт підтримали 303 народних депутати.

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт про продовження на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення у другому читанні проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств (№15262) проголосували 303 народних депутати.

Законопроектом пропонується продовжити на 2027 рік застосування для банків підвищеної ставки податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

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У пояснювальній записці зазначено, що протягом 2023-2024 та 2026 років запровадження додаткового оподаткування банків було одним із додаткових джерел для забезпечення фінансування зростаючих військових витрат.

"Метою законопроекту є створення умов для належного наповнення дохідної частини Державного бюджету України на 2027 рік за рахунок додаткових надходжень від податку на прибуток підприємств, що тимчасово сплачуватиметься банками за підвищеною ставкою", - сказано в документі.

Податок на надприбутки банків - головнгі новини

У 2023 році Верховна Рада прийняла закон про оподаткування надприбутків банків, який передбачав, що податок на прибуток банків за 2023 рік складатиме 50%, а в наступні роки, починаючи з 2024 року, – 25%. Це відбулося у зв’язку зі збільшенням прибутків банків під час війни, адже за 2023 рік банки в Україні отримали 159,99 млрд грн прибутку до оподаткування, що практично вдвічі більше, ніж у 2021 році.

У грудні 2025 року Рада прийняла закон про підвищення податків для банків, за яким на 2026 рік для банків було встановлено підвищену ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

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