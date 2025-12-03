Очікується, що це дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету на 30 млрд грн.

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада під час засідання ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про підвищення податків для банків.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття закону проголосували 272 народних депутати.

Згідно пояснювальної записки, на 2026 рік пропонується встановити для банків підвищену ставку податку на прибуток підприємств у розмірі 50% з одночасною забороною зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

Очікується, що дана ініціатива дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету України на 2026 рік орієнтовно на 30 млрд грн.

Це буде вже третє таке підняття податку на прибуток для українських банків.

Варто зазначити, що НБУ не підтримував це рішення. Як повідомляв голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, подвоєння податків для банків не принесе тих коштів, як задумується авторами законопроєкту, адже може "спровокувати потребу в докапіталізації державних банків за рахунок держбюджету".

За його словами, банківська сфера й без такого підвищення платить більше податків, ніж інші галузі - 25% замість 18% у решти.

Як додав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, до другого читання законопроєкту було підтримано нові зміни з ряду напрямків:

відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;

звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;

продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;

продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на безпілотники, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;

вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);

скасування єдиного податку для охоронної діяльності;

скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;

внесення змін до Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

У 2023 році Верховна Рада вже приймала закон про оподаткування надприбутків банків, підвищивши в той рік податок до 50%, але з 2024 року ставка склала 25%.

14 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про підвищення податків для банків. За словами голови фінансового комітету Ради Данило Гетманцева, йдеться про залучення додатково 30 мільярдів гривень, які дуже потрібні нашій країні на посилення оборони та соціальну підтримку громадян.

Національний банк та фінансовий сектор виступили проти цієї ініціативи: регулятор заявив, що такий крок "підриває довіру до податкової системи" і може мати "серйозні наслідки не лише для банків".

