"Поштовий банк" надаватиме фінансові послуги у районах, наближених до зони бойових дій.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні, який дозволить створити "поштовий банк" на базі "Укрпошти".

"Рада підтримала у першому читанні створення "пошта-банку" на базі "Укрпошти" (закон про фінансову інклюзію №13018-д). За – 269", - написав нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, що законопроєктом передбачається запровадити новий вид банку – банк фінансової інклюзії, що здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

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"Головним завданням його діяльності пропонується визначити обслуговування клієнтів, які наразі не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг (громадян України і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також соціально вразливих груп населення)", - повідомив депутат.

Деталі законопроєкту

Як передає кореспондент УНІАН, Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат від "Слуги народу", заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, під час брифінгу зазначила, що фінансова інклюзія дозволяє отримати доступ до фінансових послуг на "найскладніших територіях".

"Це віддалені території, далеко від мегаполісів, це прифронтові території", - пояснила парламентар.

Крім того, йдеться про доступ до послуг для маломобільних груп населення, які "сьогодні позбавлені можливості покласти депозит, взяти кредит, провести якісь банківські перекази і таке інше".

"За роки повномасштабного вторгнення втричі зменшилася кількість банківських установ на місцях. І так люди частково перейшли на онлайн-банкінг. Але з онлайном у нас проблема: за даними комісії, яка регулює послуги зв’язку, у нас лише 60% населення мають доступ до Інтернету", - зауважила Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що наразі збільшилася кількість людей, які не можуть дістатися до банківської установи для здійснення певних операцій. За її словами, фінансова інклюзія дозволяє переоформити ліцензію діючому банку на ліцензію фінансової інклюзії, або ж отримати нову ліцензію у НБУ для банку фінансової інклюзії.

"І через своїх агентів - це і поштові відділення, це можуть бути аптеки, заправки - всі, хто може бути агентом банку фінансової інклюзії, - надаватиме послуги на місцях", - пояснила нардепка.

Заступниця голови Комітету зазначила також, що такими послугами зможуть скористатися представники малого та середнього бізнесу на деокупованих, прифронтових та віддалених територіях.

Поштовий банк – головні новини

У 2023 році в "Укрпошті" повідомляли, що хочуть отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

У грудні 2024 року Верховна Рада провалила ухвалення у першому читанні законопроєкту (№12044) про новий різновид надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії. Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев тоді назвав рішення парламенту дивним, бо без цього закону люди і бізнес у прифронтових регіонах не зможуть отримувати банківські послуги.

У січні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні буде створено поштовий банк шляхом передачі "Укрпошті" акцій банку, що раніше належали російським олігархам.

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