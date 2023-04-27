Для "Укрпошти" банк потрібен, щоб скоротити витрати на обслуговування клієнтів.

В "Укрпошті" повідомили, що не мають бажання перетворюватися на банк, а хочуть лише отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам. Про це прес-служба держпідприємства повідомила у відповідь на запит УНІАН.

"Укрпошта" не хоче перетворюватися на банк. Йдеться про отримання банківської ліцензії, що дало б змогу надавати ширший спектр фінансових послуг, ніж вона може надавати зараз. При цьому "Укрпошта" залишається національним оператором і продовжує надавати поштові та логістичні послуги", - йдеться в повідомленні.

В установі додали, що поштовий банк - це повноцінний суб'єкт господарювання зі своєю стратегією, процесами, балансом. І працювати він буде за всіма законодавчими нормами і правилами регулятора.

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"По суті, відмінність поштового банку від будь-якого іншого банку в Україні полягає тільки в тому, що він зможе надавати послуги через широку фізичну інфраструктуру "Укрпошти" багатомільйонній аудиторії клієнтів по всій країні", - зазначили в прес-службі.

Також зазначається, що для "Укрпошти" банк потрібен, щоб скоротити витрати на обслуговування клієнтів. Зараз підприємство займається тим, що спочатку перевозить готівку у вигляді пенсій, виплат за земельні паї, соціальну допомогу, а потім ту ж готівку відвозить назад у вигляді грошових переказів, торгової виручки і оплати комунальних послуг. Тому її керівництво сподівається, що це так само дасть можливість зростання логістичного ринку, заощадить витрати на поточне процесування і обробку комунальних платежів.

Надання "Укрпошті" можливостей щодо банківських послуг - деталі

У 2020 році Верховна Рада зробила важливий крок уперед, ухваливши у першому читанні законопроект, який дозволяє "Укрпошті" надавати основні банківські послуги. Наприкінці 2021 року Антимонопольний комітет дав цій компанії "зелене світло" на подачу документів до НБУ на придбання невеликого "Альпарі Банку". Однак на цьому процес зупинився.

Зараз питання реформування "Укрпошти" знову опинилось на порядку денному після того, як на початку року Вищий антикорупційний суд стягнув майже 90 відсотків активів банку з російським капіталом PINBank на користь держави. Тепер у владних кабінетах вирішують, що з ним робити.

Як повідомляють джерела УНІАН в Офісі президента, насправді обговорюється три варіанти. Перший - передача PINBank до Фонду держмайна з подальшою приватизацією. Другий – передача банку під тимчасовий контроль Міністерства фінансів. І третій варіант – передача банку "Укрпошті".

Українське суспільство, особливо сільська частина, з цікавістю спостерігає за розвитком подій, оскільки перетворення "Укрпошти" на банк змогло б дійсно значно полегшити життя селян та покращити доступ до фінансових послуг у сільській місцевості. Однак, поряд із цим, збільшення частки держави у національному банківському секторі може породити ризики, які в майбутньому можуть негативно вплинути на економіку країни та фінансову стабільність.