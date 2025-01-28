Цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн за 3-4 роки.

В Україні буде створено поштовий банк шляхом передачі "Укрпошті" акцій банку, що раніше належали російським олігархам.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, уряд передав акції "Першого інвестиційного банку", що раніше належали російським олігархам, до Міністерства розвитку громад та територій з наступною передачею "Укрпошті".

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"Таким чином створюємо поштовий банк. Укрпошта має свої відділення в усіх куточках країни, тож це відкриє українцям, які не користуються цифровими інструментами, нові можливості", — підкреслив Шмигаль.

Він зазначив, що отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків стане простіше, адже всі ці сервіси будуть у пішохідній доступності.

Крім того, вищезазначеним рішенням держава протягом наступних 3-4 років заощадить до 5 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування пріоритетних статей бюджету.

"Поштові банки" – що відомо

Як писав УНІАН, у 2023 році в "Укрпошті" повідомляли, що хочуть отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

У грудні 2024 року Верховна Рада провалила ухвалення у першому читанні законопроєкту (№ 12044) про новий різновид надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії. Тоді голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев назвав рішення парламенту дивним, адже без ухвалення закону люди і бізнес у прифронтових регіонах не зможуть отримувати банківські послуги.

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