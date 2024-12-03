Законопроєкт був розроблений на виконання одного з пунктів Меморандуму з МВФ.

Верховна Рада провалила ухвалення у першому читанні законопроєкту (№ 12044) про новий різновид надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зазначивши, що за проєкт закону проголосував 221 народний депутат за необхідного мінімуму у 226 голосів.

"Такий банк (фінансової інклюзії) мав забезпечувати належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях (на кшталт високогірних регіонів)", - написав він у Telegram.

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Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев назвав рішення парламенту дивним, адже без ухвалення закону люди і бізнес у прифронтових регіонах не зможуть отримувати банківські послуги.

"Таке відбувається дуже рідко, але є деякі речі, які, попри шостий рік у політиці, мені важко збагнути. До них належить провалення законопроекту про фінансову інклюзію. Щойно проект був провалений. І люди, які не можуть зараз відкрити рахунок в селі, не зможуть це зробити і в майбутньому", - написав він у своєму Telegram–каналі.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, його головною метою є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії, адже воєнні дії, розпочаті агресором, призводять серед іншого до важких наслідків у сфері доступу населення та мікропідприємств до фінансових послуг.

Зазначається, що законопроєкт був розроблений на виконання одного з пунктів Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ, який передбачає підготовку законодавчої пропозиції щодо спеціалізованої та обмеженої банківської ліцензії, спрямованої на швидке вирішення зростаючих викликів фінансової інклюзії, використовуючи наявну інфраструктуру.

"Поштові банки" - головні новини

Раніше УНІАН писав про ідею створення "поштового банку" на базі "Укрпошти". Як йдеться у статті, МВФ погодив видачу "спеціальних і обмежених" банківських ліцензій, які роздадуть поштовим службам й ритейлерам.

У 2023 році в "Укрпошті" повідомляли, що хочуть отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

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