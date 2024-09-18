Зазначається, що отримання додаткових коштів для України логістично і політично малоймовірне.

План відновлення України за рахунок російських грошей перебуває в підвішеному стані. США і Європа намагаються домовитися, як оформити кредит у 50 мільярдів доларів із використанням заморожених активів Центробанку РФ, не порушуючи законів.

Видання The New York Times пише, що американські та європейські офіційні особи намагаються домогтися виділення кредиту до кінця року. Необхідно терміново завершити роботу над пакетом до президентських виборів у США, де перемогу може здобути Дональд Трамп, через що може ослабнути підтримка України. Однак технічні перешкоди, пов'язані з наданням такого кредиту, ускладнили справу.

Відмінності в правових системах США та Європи, які планують надати гроші наперед, ускладнили структуру позики. ЄС, де зберігається більша частина російських активів, зобов'язаний кожні півроку продовжувати санкції проти Росії.

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Через цей закон ЄС Управління з управління та бюджету Білого дому визначило, що кредит пов'язаний з певним ризиком і що, якщо ЄС не змінить свої закони про санкції, Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України, щоб врахувати цей ризик. Однак отримання додаткових коштів для України логістично та політично малоймовірне, тож кредит залишається в підвішеному стані.

Чиновники Євросоюзу неохоче змінюють свої закони про санкції на догоду США, оскільки для цього потрібна підтримка всіх 27 країн-членів. Європа могла б надати весь кредит, і деякі офіційні особи пропонували їй зробити це, але США вважають, що для G7 важливо діяти в унісон.

Останніми днями європейські чиновники обговорювали можливість продовження періоду перегляду санкцій до 12 або 36 місяців. Хоча це скоротить витрати, які понесуть США під час надання кредиту, Конгресу все одно, найімовірніше, доведеться затвердити виділення нових коштів або переспрямувати наявні через ризик, що санкції не буде продовжено.

Угорщина заблокувала будь-яку угоду з ЄС, яка б продовжила період перегляду санкцій до 36 місяців, заявивши, що не хоче ухвалювати жодних рішень до виборів у США, за словами двох європейських чиновників. Без угоди Євросоюз не зможе виконати умови, необхідні США для просування плану G7.

Заморожені активи РФ у Євросоюзі - останні новини

У липні Євросоюз виділив Україні перші 1,5 мільярда євро доходів з активів РФ. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "немає кращого символу або застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу більш безпечним місцем для життя".

Пізніше видання Financial Times повідомило, що ЄС готується виділити Україні до 40 мільярдів євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США, після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву зазнав невдачі.

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