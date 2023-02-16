Президент Світового банку залишає посаду на тлі постійної критики його реакції на зміну клімату під його керівництвом.

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що він достроково залишить свій пост.

Як повідомляє Financial Times, Малпасс піде у відставку наприкінці червня, тобто майже за рік до закінчення терміну його повноважень.

Президент Світового банку залишає посаду на тлі постійної критики його реакції на зміну клімату під його керівництвом.

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У своєму листі до співробітників Малпасс зазначив, що, його відставка у червні співпаде із закінченням фінансового року банку, "наступні кілька місяців" дадуть "хорошу можливість для безперешкодної зміни керівництва".

Торік США та інші великі акціонери Світового банку чинили тиск на установу, щоб вона активізувала зусилля щодо вирішення глобальних проблем, включаючи зміну клімату.

Цей тиск посилився після того, як Малпасс відмовився сказати, чи вірить він у антропогенні зміни клімату на конференції у вересні.

Допомога Україні від Світового банку

16 грудня 2022 року Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки Уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.

Раніше президент Світового банку Девід Малпасс заявляв, що прогнозовані витрати на відновлення України в розмірі 349 мільярдів доларів "значно зростуть". Він також зазначив, що враховуючи очевидне націлювання Росії на електромережі та іншу інфраструктуру, заміна якої буде дорогою, вартість відновлення цих робіт буде величезною.

21 грудня 2022 року Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.

24 грудня 2022 року стало відомо про те, що Україна отримає від Світового банку позику в $500 мільйонів під гарантії Великобританії.

10 лютого 2023 року Світовий банк схвалив перший грант у $50 мільйонів на ремонт українських доріг.

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