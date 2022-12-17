Фонд покликаний забезпечити скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України.

16 грудня Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни.

"Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні та реалізації програми відбудови та реформ в Україні", - йдеться у повідомленні прес-служби організації.

Зазначається, що Фонд також надаватиме ресурси для критично важливої консультативної та аналітичної роботи у сфері надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни.

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Міжнародна допомога Україні

16 грудня рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить у структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол.

15 грудня 2022 року лідери держав-членів Європейського Союзу погодили виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

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