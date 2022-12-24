У Мінфіні зауважують, що у 2022 році уряд Великої Британії надав Україні більше 1,5 млрд дол. для фінансування держбюджету України.

Україна отримає від Світового банку позику у 500 млн дол. під гарантії Великої Британії.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, 23 грудня, міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Україна, Білорусь та Молдова) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні четвертого додаткового фінансування у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Сума позики становить 500 млн дол.

"Кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії: термін погашення кредиту – 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних", - інформує Мінфін.

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Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

У Мінфіні зауважують, що у 2022 році уряд Великої Британії надав Україні більше 1,5 млрд дол. для фінансування держбюджету України.

Міжнародна допомога для України

У жовтні стало відомо, що протягом 2022-2023 років Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати.

Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансової допомоги Україні на загальну суму $610 мільйонів. Кошти виділять для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні нашої держави.