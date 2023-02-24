Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,05 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 5 копійок – до 39,55 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,05 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Війна в Україні та ситуація з курсом

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого готівковий курс долара перебуватиме у проміжку 39,5 - 41 грн/дол

Економіст Олег Гетьман прогнозує, що навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня буде зміцнюватися.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

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