Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, є–вро – 44,64 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 9 липня, зріс на 5 копійок – до 41,00 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,50 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,40 грн, євро – за курсом 43,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 20 копійок - до 44,64 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 3 копійки і складає 41,01 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,91 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,55 грн/євро (курс продажу – 44,41 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 9 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,70 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня знизилася на 22 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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