Продати долар можна в середньому за курсом 40,52 грн, євро – 43,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 9 липня, зріс на 8 копійок і складає 41,04 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,52 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,50 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,80 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 3 копійки і складає 41,01 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,91 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 44,55 грн/євро (курс продажу – 44,41 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 9 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,70 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня знизилася на 22 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Економічні експерти вважають, що цього тижня готівковий курс долара буде в межах 40-41 грн/долар. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить вкласти наявні кошти у валюту, адже очікується подальше здешевлення гривні, але не зараз, а під час чергового спаду курсу валют.

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