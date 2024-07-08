Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,08 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 9 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,70 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 17 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 44,08 грн/євро, тобто гривня знизилася на 22 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,72/40,74 грн/дол., євро – 44,15/44,15 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав одразу на 14 копійок і складає 40,98 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,88 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 44,45 грн/євро (курс продажу – 44,30 грн/євро).

Курс долара у "ПриватБанку" у понеділок, 8 липня, зріс на 5 копійок – до 40,95 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 15 копійок і складає 44,40 грн за євро.

У свою чергу начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначав, що середина липня майже нічим не запам’ятається на валютному ринку, а коливання курсу долара відбуватиметься в рамках 40,4-40,7 грн.

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