Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 17 жовтня, подорожчав на 5 копійок – до 37,85 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн, євро - за курсом 39,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,00 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 17 жовтня, послабшав на 3 копійки – до 38,20 грн за долар в середньому по банках. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 5 копійок і складає 40,55 грн за євро.

Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку. Інтервенції НБУ з продажу валюти після скасування фіксованого курсу сприяли зміцненню гривні та знизили нервовість. У подальшому регулятор може дозволити національній валюті дещо ослабнути, скоротивши свою присутність на ринку, повідомляється у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.

"Готівковий курс у системно важливих банках повернувся на рівень кінця вересня, тобто до запровадження курсової гнучкості. За тиждень курс змістився з 37,4-38,1 грн/$ на 37,3-38,1 грн/$", - повідомили аналітики.

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