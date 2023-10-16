Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,00 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 16 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,80 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 40,50 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,20 грн, євро - за курсом 39,50 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 16 копійок і складає 40,00 грн.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 16 жовтня, послабшав на 2 копійки – до 38,17 грн за долар в середньому по банках. Євро дешевшає. Щодо євро середній курс гривні сьогодні зміцнився на 15 копійок і складає 40,60 грн за євро.

На сьогодні, 16 жовтня, офіційний курс гривні до долара встановлений Національним банком на рівні 36,37 грн/дол. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 38,28 грн/євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що після запровадження режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку не сталося глобальних курсових змін, і цього тижня значних коливань не очікується. Відтак курсовий коридор на готівковому ринку впродовж 16-22 жовтня перебуватиме в межах 37,5-38,5 грн/$ та 39-42 грн/€.

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