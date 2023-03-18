"ПриватБанк" закликає своїх клієнтів провести всі необхідні платежі до цієї ночі, або вже відкласти їх на декілька годин.

У зв'язку із запланованими регламентними роботами цієї ночі платіжні картки "ПриватБанку" не працюватимуть. Також будуть вимкнені банкомати, POS-термінали для оплати та термінали самообслуговування.

Як пояснили у фінустанові, це пов'язано із проведенням регламентних робіт, які необхідні для того, аби "підвищити якість та безпеку" платежів.

"В ніч на 19 березня "ПриватБанк" проводить регламентні роботи технічних систем оплати картками. З 00:05 до 03:05 ми тимчасово призупинимо всі операції з картками банку. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться в повідомленні.

Тож "ПриватБанк" закликає своїх клієнтів провести всі необхідні платежі до зазначеного часу, або вже відкласти їх на декілька годин.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні поновили роботу платіжні термінали мережі IBox. Вони були вимкнені кілька днів через ліквідацію банку-партнера АТ "IBOX банк". У НБУ зазначали, що виведення з ринку цієї фінустанови не вплине на стабільність банківського сектора України.

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