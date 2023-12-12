Київ планує покрити свій бюджетний дефіцит в першу чергу за рахунок зовнішнього фінансування, але надання більшої частини коштів ще не підтверджено.

Українська влада намагаються вирішити питання фінансування військових витрат, якщо союзники не зможуть надати обіцяну допомогу. Однак такі варіанти несуть певні ризики.

Фінансовий інструментарій включає збільшення податкових надходжень, що є очевидним викликом для зруйнованої економіки, або скорочення видатків для населення. Серед варіантів монетарної політики – девальвація української валюти або повернення до обмежень НБУ, що, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, матиме "негативні наслідки", пише Bloomberg.

"На кону – фінансова стабільність України після того, як контрнаступ Києва не приніс успіху, а друга зима після російського вторгнення принесла нові труднощі", – пише видання.

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Як заявляв міністр фінансів Марченко, підтримка з боку ЄС і США має вирішальне значення. Україна підтримує активну комунікацію з представниками європейського блоку та США, інформуючи про потреби на наступний бюджетний рік.

Журналісти зазначають, що Київ планує покрити свій бюджетний дефіцит в першу чергу за рахунок зовнішнього фінансування в розмірі понад 40 мільярдів доларів наступного року. За словами Марченко, понад дві третини цієї суми ще не підтверджено.

"Навіть після того, як у жовтні центральний банк оголосив про більш гнучкий керований обмінний курс, частково скасувавши контроль за рухом капіталу, монетарна політика утримує курс гривні до долара США на фіксованому рівні за допомогою ринкових інтервенцій", – пише видання.

Це чинить тиск на бюджет наступного року, оскільки Мінфін заклав девальвацію до середнього обмінного курсу гривні на рівні 40,7 за долар, що перевищує початковий прогноз 41,4. Але українська валюта залишається в коридорі, торгуючись близько 37 гривень з моменту оголошення про послаблення.

Інший монетарний варіант є випробуваним і перевіреним – друк грошей. Минулого року НБУ випустив майже 400 мільярдів гривень (10,9 мільярда доларів) через купівлю облігацій внутрішньої державної позики.

ЗМІ підкреслює, що монетарне фінансування було непопулярним серед чиновників центрального банку. Перевага затьмарюється тиском на українську валюту через приплив гривні, який минулого року сприяв розкручуванню інфляції. До того ж МВФ встановив обмеження на цю практику як частину своїх умов.

"Політики висловили певну впевненість у тому, що, незважаючи на протистояння у Вашингтоні та Брюсселі, міжнародні донори врешті-решт нададуть кошти", – вказує видання.

Водночас, за даними Інституту світової економіки, нові зобов'язання щодо допомоги Україні впали до найнижчого рівня з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року – майже на 90% з серпня по жовтень порівняно з минулорічним періодом – до 2,11 мільярдів євро.

Проблеми з допомогою Україні на 2024 рік

Ще 20 жовтня президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування в розмірі 106 млрд доларів. Там передбачені кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Переважна частина грошей – 61 млрд доларів – передбачені саме на допомогу Україні. Проте американські законодавці цей запит досі не схвалили. Так, на початку грудня Сенат США заблокував винесення на голосування законопроекту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

Водночас пакет допомоги Євросоюзу в розмірі 50 мільярдів євро євро у вигляді бюджетної підтримки до 2027 року блокується Угорщиною. Однак дипломати ЄС обговорюють технічні пропозиції щодо залучення екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету блоку, якщо Угорщина не відмовиться від вето.

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