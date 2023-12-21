При цьому він висловив думку, що союзники України повинні їй допомагати.

Влада США та країн Європи сильно сумніваються у доцільності продовження підтримки України.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю France 5 і додав, що допомога все таки повинна бути.

"В Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Але треба продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", – сказав Макрон.

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з Росією. Але ми не повинні допустити, щоб Росія здобула перемогу", – резюмував він.

Він додав, що на тлі цього його країні доведеться ухвалювати важливі рішення, але не уточнив, що має на увазі.

Підтримка України західними партнерами

Протягом останніх декількох місяців на Заході виникли проблеми з виділенням допомоги для України. Особливо помітно це в США, де ніяк не можуть вирішити імміграційні питання для розблокування військової допомоги Києву. Ситуація навіть дійшла до того, що особисто президент США Джо Байден закликав республіканців нарешті узгодити проблемні питання і проголосувати за допомогу Києву. З таким же проханням звертався до них і держсекретар Ентоні Блінкен.

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