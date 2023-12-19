З моменту повномасштабного вторгнення Росії банк надав Україні понад 3 мільярди євро.

Керівники Європейського банку реконструкції та розвитку схвалили резолюцію про збільшення капіталу фінустанови на 4 мільярди євро, до 34 мільярдів євро. Додаткові кошти спрямують на допомогу Україні, повідомили у ЄБРР.

"Додатковий капітал від акціонерів буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України, як під час війни, так і під час реконструкції, і допоможе підтримувати пріоритети ЄБРР у ​​всіх економіках, де він працює", – зазначили у банку.

У ЄБРР підкреслили, що це останній крок, який завершує офіційний процес збільшення статутного капіталу. Рішення набуде чинності 31 грудня 2024 року.

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Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після подібних рішень у 1996 і 2010 роках. З моменту повномасштабного вторгнення Росії банк надав Києву понад 3 мільярди євро.

Вказане збільшення капіталу дозволить подвоїти кредитування України, сприяючи реалізації планів економічного відродження зруйнованої війною країни, пише Financial Times.

Журналісти наводять слова президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо, яка зазначила, що додатковий капітал дозволить продовжувати надавати стабільний рівень щорічних інвестицій в Україну в розмірі близько 1,5 мільярда євро під час війни, і мати засоби для збільшення своєї підтримки до 3 мільярдів євро щорічно після початку реконструкції.

Допомога ЄБРР для України

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить Україні 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону. Також у співпраці з ЄБРР реалізуються проекти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

Раніше УНІАН писав, що Генпрокуратура може підозрювати керівництво "Укренерго" в укладанні договорів, які нанесли збитки державі, через що там були вилучені тисячі сторінок тендерної документації та договорів.

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