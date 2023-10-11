Загальна сума правок перевищує 12 трлн гривень.

Депутати внесли до законопроекту про державний бюджет України на 2024 рік 1620 поправок на загальну додаткову суму видатків у 12,5 трлн гривень. І це при тому, що загальна сума видатків держбюджету-2024 складає 3,1 трлн грн.

Про це у Facebook повідомила заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа. "Політика остаточно повернулась у Верховну Раду. До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйонів гривень", - написала вона.

Підласа зазначила, що в 2022 році депутати були "набагато скромнішими": до проекту держбюджету на 2023 рік були подано 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трлн грн.

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"Врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік, і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проекті бюджету", - зазначила депутат.

Бюджетні баталії

6 жовтня парламент збільшив видатки Держбюджету-2023 на 322,6 млрд грн. Таким чином, було встановлено 2 рекорди за історію незалежної України: видатки загального фонду держбюджету перевищили 3,39 трлн грн, а дефіцит бюджету - 2 трлн грн.

Ухвалення відповідного закону супроводжувалося довгим розглядом понад 1000 правок, що тривав понад 11 годин. Як зазначав народний депутат Ярослав Железняк, більшість з цих правок стосувалася виправлення орфографічних помилок, або заміни окремих слів, що можна вважати спеціальним затягуванням розгляду головного фінансового документу країни.

Не менші складнощі очікуються при майбутньому розгляді народними депутатами у другому читанні законопроекту, що передбачає забрати в місцевих бюджетів податки з заробітних плат військових (які на сьогодні складають головне джерело їх наповнення). Ці кошти мають бути направлені на закупівлю, ремонт та виробництво військової техніки та проект "Армія дронів".

Державний бюджет-2024: що відомо

15 вересня уряд ухвалив проект державного бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1,560 трлн грн та видатками загального фонду у 3,108 трлн грн.

Шмигаль розповів, як шукатимуть гроші на безпеку і оборону. За словами прем’єр-міністра на ці цілі уряд запропонував направити понад половину видатків (1 трлн 685 млрд грн).

Крім цього, Україна планує залучити від міжнародних партнерів наступного року ту ж суму, що і цьогоріч, - 42 млрд доларів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомив, що видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися за рахунок власних джерел.

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