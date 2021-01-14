Головною рисою наступних одинадцяти з половиною місяців буде мінливість в усіх сферах.

Якщо хтось чекав, що 2021-й стане роком полегшення від кошмарів 2020-го, пробачте! Поки що він здається тільки гіршим. Показники пандемії COVID-19 включно зі смертями б'ють нові рекорди. Вакцинація організована дуже погано.

Насильницький заколот, роздмуханий президентом США, проник у саме святилище Капітолію. Очевидне питання полягає в тому, чи погані новини будуть надходити хвилями. І є підстави вважати, що так, - пише Bloomberg.

Читайте також"2021 буде роком пандемії": у ВООЗ заявили, що перемогти коронавірус поки не вдастьсяДля прикладу, видання пропонує подивитися на економічні новини, які досі були відносно однозначними. Стосовно доходів фондового ринку, волатильність корелюється з часом. І вони вищі на ведмежих ринках. До певної міри погані настрої заразні. І погані події, з якими пов'язана волатильність, можуть переплітатися між собою теж. Для ясності, фондовий ринок останнім часом почувався добре. Останні погані новини були про політику й охорону здоров'я, а не про корпоративні доходи.

Однак, фондовий ринок піддається точним оцінкам. І він може дати підказки, наскільки ширші соціальні процеси будуть пов'язані між собою з часом. І очевидний висновок говорить, що волатильність схильна підживлювати сама себе і зазвичай не в позитивному сенсі.

Більшість останніх потрясінь в США були пов'язані з президенством Дональда Трампа, яке скоро закінчиться. Але пов'язані з ним волатильності просто так не зникнуть. Влада Трампа була лише симптомом інших соціальних процесів. Навіть коли Трамп піде зі сцени, певні групи безвідповідальних людей продовжать бути джерелом внутрішнього тероризму й безладу. І вони знайдуть собі нову ікону. Ця проблема, схоже, буде лише посилюватися.

І хоч соціальні мережі позитивно вплинули на контакти між людьми, важко заперечити, що вони також допомогли організовувати небезпечні протести й заколоти. Така тенденція навряд чи зникне у найближчому часі і стане джерелом додаткової волатильності.

Читайте такожBloomberg: Не можна просто очистити інтернет від ненавистіІнша проблема - це так звана "пастка ідей". Соціологічні дослідження вказують на те, що у важкі часи люди більш схильні звертатися до поганих ідей. Виснажена економіка Німеччини в 1920-х і на початку 1930-х років, наприклад, допомогла нацистам здобути підтримку. В наші часи стан глобальної економіки був дуже мінливим після фінансової кризи 2008 року. Тож люди можуть почати погоджуватися з найгіршими ідеями, які дадуть нову волатильність.

Такий цикл може погіршитися з часом і зірвати відновлення після рецесії, пов'язаної з COVID-19. Пандемія може загострити цю динаміку. Часи, коли всі виснажені й в стресі, не найкращі для ухвалення рішень. Інша причина для тривоги - це сам COVID-19. Віруси SARS-1 і MERS вже в минулому. І, швидше за все, новий коронавірус чекає така ж доля. Але навіть зараз зрозуміло, що багато людей (і тварини) лишаються уразливими до його мутацій.

Тому нинішня пандемія коронавірусу навряд чи остання, а може й навіть не найгірша. Вакцини стали неймовірним проривом. Але у людства немає потрібних можливостей для їхнього швидкого і ефективного застосування. І якщо вже мова зайшла про чудові наукові прориви, то є причини вважати, що деякі з них теж стануть джерелом волатильності. Попри всі хороші новини, є ризик, що інновації, такі як штучний інтелект і біоінженерія, будуть перетворені на зброю і стануть агентами хаосу.

Читайте такожDer Spiegel: Вчені знайшли несподіваний зв'язок між пандемією COVID-19 і Другою світовою війноюМинула велика хвиля наукового прориву на початку 20-го століття дала людству реактивні літаки, радіо-зв'язок і ядерну енергетику. І кожна з цих технологій посилила нищівну силу людства. Зважаючи на все це, дуже не складно уявити, як засоби кібервійни чи біологічні агенти стануть джерелом головних проблем у наступні кілька десятиліть.

Але, на щастя, є й хороші новини. Решта 2021 року не буде настільки кошмарною, як ці перші два тижні. Економічне відновлення і переломний момент у боротьбі з COVID-19 - вже доступні "карти у грі". Але розслаблятися не можна буде ще довго.

Яким буде 2021 рік?

Аналітичний центр Atlantic Council вважає, що в 2021 році світ чекають 10 головних загроз. Серед них - потенційні війни, голод, який вже став проблемою навіть в Західній Європі, а також фінансова криза.

Однак, не все так похмуро й жахливо. Експерти Atlantic Council перелічили також 10 можливостей, які цього року будуть у людства. Одна з них здатна наблизити мир в Україні.

Видання Radio Free Europe/Radio Liberty очікує, що в 2021 році Росія змінить свою поведінку щодо сусідів. Звісно, Кремль не відмовиться від амбіцій бути гегемоном на пострадянському просторі. Але старі агресивні методи стали для нього "не по кишені".

Тим часом, Nature дав перелік найважливіших наукових подій, які відбудуться в 2021 році. Зокрема, видання радить стежити за успіхами у дослідженні COVID-19, освоєнням Марсу, а також за стовбуровими клітинами.

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Переклад: Лесь Димань