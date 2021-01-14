Якщо хтось чекав, що 2021-й стане роком полегшення від кошмарів 2020-го, пробачте! Поки що він здається тільки гіршим. Показники пандемії COVID-19 включно зі смертями б'ють нові рекорди. Вакцинація організована дуже погано.
Насильницький заколот, роздмуханий президентом США, проник у саме святилище Капітолію. Очевидне питання полягає в тому, чи погані новини будуть надходити хвилями. І є підстави вважати, що так, - пише Bloomberg.
Читайте також"2021 буде роком пандемії": у ВООЗ заявили, що перемогти коронавірус поки не вдастьсяДля прикладу, видання пропонує подивитися на економічні новини, які досі були відносно однозначними. Стосовно доходів фондового ринку, волатильність корелюється з часом. І вони вищі на ведмежих ринках. До певної міри погані настрої заразні. І погані події, з якими пов'язана волатильність, можуть переплітатися між собою теж. Для ясності, фондовий ринок останнім часом почувався добре. Останні погані новини були про політику й охорону здоров'я, а не про корпоративні доходи.
Однак, фондовий ринок піддається точним оцінкам. І він може дати підказки, наскільки ширші соціальні процеси будуть пов'язані між собою з часом. І очевидний висновок говорить, що волатильність схильна підживлювати сама себе і зазвичай не в позитивному сенсі.
Більшість останніх потрясінь в США були пов'язані з президенством Дональда Трампа, яке скоро закінчиться. Але пов'язані з ним волатильності просто так не зникнуть. Влада Трампа була лише симптомом інших соціальних процесів. Навіть коли Трамп піде зі сцени, певні групи безвідповідальних людей продовжать бути джерелом внутрішнього тероризму й безладу. І вони знайдуть собі нову ікону. Ця проблема, схоже, буде лише посилюватися.
І хоч соціальні мережі позитивно вплинули на контакти між людьми, важко заперечити, що вони також допомогли організовувати небезпечні протести й заколоти. Така тенденція навряд чи зникне у найближчому часі і стане джерелом додаткової волатильності.
Читайте такожBloomberg: Не можна просто очистити інтернет від ненавистіІнша проблема - це так звана "пастка ідей". Соціологічні дослідження вказують на те, що у важкі часи люди більш схильні звертатися до поганих ідей. Виснажена економіка Німеччини в 1920-х і на початку 1930-х років, наприклад, допомогла нацистам здобути підтримку. В наші часи стан глобальної економіки був дуже мінливим після фінансової кризи 2008 року. Тож люди можуть почати погоджуватися з найгіршими ідеями, які дадуть нову волатильність.
Такий цикл може погіршитися з часом і зірвати відновлення після рецесії, пов'язаної з COVID-19. Пандемія може загострити цю динаміку. Часи, коли всі виснажені й в стресі, не найкращі для ухвалення рішень. Інша причина для тривоги - це сам COVID-19. Віруси SARS-1 і MERS вже в минулому. І, швидше за все, новий коронавірус чекає така ж доля. Але навіть зараз зрозуміло, що багато людей (і тварини) лишаються уразливими до його мутацій.
Тому нинішня пандемія коронавірусу навряд чи остання, а може й навіть не найгірша. Вакцини стали неймовірним проривом. Але у людства немає потрібних можливостей для їхнього швидкого і ефективного застосування. І якщо вже мова зайшла про чудові наукові прориви, то є причини вважати, що деякі з них теж стануть джерелом волатильності. Попри всі хороші новини, є ризик, що інновації, такі як штучний інтелект і біоінженерія, будуть перетворені на зброю і стануть агентами хаосу.
Читайте такожDer Spiegel: Вчені знайшли несподіваний зв'язок між пандемією COVID-19 і Другою світовою війноюМинула велика хвиля наукового прориву на початку 20-го століття дала людству реактивні літаки, радіо-зв'язок і ядерну енергетику. І кожна з цих технологій посилила нищівну силу людства. Зважаючи на все це, дуже не складно уявити, як засоби кібервійни чи біологічні агенти стануть джерелом головних проблем у наступні кілька десятиліть.
Але, на щастя, є й хороші новини. Решта 2021 року не буде настільки кошмарною, як ці перші два тижні. Економічне відновлення і переломний момент у боротьбі з COVID-19 - вже доступні "карти у грі". Але розслаблятися не можна буде ще довго.
Яким буде 2021 рік?
- Аналітичний центр Atlantic Council вважає, що в 2021 році світ чекають 10 головних загроз. Серед них - потенційні війни, голод, який вже став проблемою навіть в Західній Європі, а також фінансова криза.
- Однак, не все так похмуро й жахливо. Експерти Atlantic Council перелічили також 10 можливостей, які цього року будуть у людства. Одна з них здатна наблизити мир в Україні.
- Видання Radio Free Europe/Radio Liberty очікує, що в 2021 році Росія змінить свою поведінку щодо сусідів. Звісно, Кремль не відмовиться від амбіцій бути гегемоном на пострадянському просторі. Але старі агресивні методи стали для нього "не по кишені".
- Тим часом, Nature дав перелік найважливіших наукових подій, які відбудуться в 2021 році. Зокрема, видання радить стежити за успіхами у дослідженні COVID-19, освоєнням Марсу, а також за стовбуровими клітинами.
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