Демократи, швидше за все, проголосуют за імпічмент президента вдруге, але їм не вистачить голосів, щоб засудити його.

Дональд Трамп може скоро стати першим президентом за всю історію США, який пройшов через імпічмент двічі. Але оголошення імпічменту - це не те ж саме, що засудження, звільнення з посади чи заборона обіймати її знову.

Washington Post пояснює, що насправді означає другий імпічмент Трампа, чому процедура відбувається саме зараз і чим це йому загрожує.

Чи можна взагалі влаштовувати другу процедуру імпічменту для Трампа? І які будуть наслідки?

Так, можна. Наслідком буде те, що він увійде в історію як перший президент з двома імпічментами. Якщо Сенат засудить Трампа, перш ніж він 20 січня його президентський термін закінчиться, його усунуть з посади. Але на даний час Сенат не встигне це зробити до офіційного завершення каденції 45-го президента. Якщо верхня палата Конгресу все ж засудить його, вона може провести ще одне голосування й заборонити йому балотуватися знову.

Чи справді для імпічменту лишився час?

Читайте такожВіце-президент США Пенс відмовився відстороняти Трампа від посадиТак. Процес імпічменту може бути довгим чи коротким, детальним чи ні. Все це залежить від бажання Конгресу. Палата представників вже готова проголосувати в цьому питанні. Сенат може провести слухання, чи засуджувати Трампа, навіть після закінчення його каденції. Швидше за все, саме це й відбудеться.

Чому це відбувається?

Імпічмент Трампа у його останні дні на посаді не входив у плани Конгресу. Але потім стався штурм Капітолію 6 грудня. Процес в американському парламенті почався за напружених обставин після багатомісячної кампанії Трампа, націленої підірвати президентські вибори 2020 року, в яких він, врешті, зазнав поразки. Після того він втручався у підрахунок електоральних голосів й процес підтвердження того, що Джо Байден стане наступним президентом США.

Роль Конгресу у затвердженні нового президента здебільшого формальна. Але низка республіканців включно з більшістю представників Республіканської партії в Палаті представників, хотіли використати закон з 1880-х років. Він передбачає процес для оскарження виборів у тих вирішальних штатах, де Трамп програв. І це попри факт, що всі штати виконали всі юридичні вимоги Конгресу. І жодні оскарження не дадуть голосів для перемоги.

Коли республіканці почали свою роботу в Конгресі, Трамп закликав своїх прихильників "битися, як навіжені", щоб перекреслити його поразку на виборах. Коли дебати про першу скаргу Республіканської партії почалася, сотні людей почали штурмувати Капітолій. В сутичці вони подолали поліцію в будівлі й змусили конгресменів тікати. 5 людей включно з офіцером поліції померли в результаті цих подій. Налякані члени Конгресу через кілька годин повернулися і підтвердили перемогу Байдена.

Чи є інші способи усунути Трампа з посади?

Читайте такожШтурм Капітолію: Twitter заблокував 70 тисяч акаунтів шанувальників теорії змовиБуло кілька варіантів, окрім імпічменту, які дозволяли відібрати у Трампа президенство до 20 січня. Він міг піти у відставку. Або ж віце-президент разом з половиною свого кабінету міг би проголосувати за усунення Трампа з посади на підставі 25-ї поправки. Вона дозволяє оголосити президента непридатним для виконання обов’язків. Віце-президент Майк Пенс відповів, що не вважає усунення Трампа процесом, який би служив "інтересам нашої нації чи відповідав би нашій конституції".

Демократи з Палати представників закликали Пенса усунути президента до того, як вони почнуть процес імпічменту. Але поки жодних дій не було. Деякі члени кабінету звільнилися через роль, яку Трамп зіграв у подіях 6 січня, таким чином позбавившись власної участі в його усуненні з посади. Деякі експерти з конституційного закону закликали Конгрес скористатися менш відомою 14-ю поправкою, яка забороняє Трампу обіймати посаду. Для цього парламент повинен проголосувати, щоб визнати його "учасником заколоту або постання". Після чого він не зміг би обіймати посаду знову. Експерти говорили, що для цього знадобиться підтримка більшості. Хоча рішення може бути оскаржене в суді.

Як процес імпічменту пройде в Палаті представників?

Читайте такожКапітолій можуть штурмувати в день інавгурації Байдена - The HillВсе відбудеться швидко в нижній палаті Конгресу, де, як говорить конституція США, всі процеси імпічменту повинні починатися. В правилах нічого не сказано про те, що процедура повинна тривати місяці. Та й взагалі проведення будь-яких слухань не обов'язкове. На це вказує експерт з конституційного законодавства Джош Чафец. Він нагадує, що Палата представників підтримала імпічмент президента Ендрю Джонсона до того, як статті про імпічмент взагалі були затверджені.

Щоб схвалити імпічмент Трампа в Палаті представників, потрібна більшість голосів. І в демократів вона є. Тож вони готові вже вдруге підтримати це рішення.

Що буде в Сенаті?

Після того, як Палата представників підтримає імпічмент Трампа, справа перейде руки Сенату, який повинен засудити або виправдати президента. Верхня палата Конгресу якраз в перехідному становищі. На зміну вузькій республіканській більшості приходить вузька демократична більшість. Те, що голосування в Палаті представників відбувається менш ніж за тиждень до інавгурації Байдена, означає, що розгляд в Сенаті, швидше за все, відбудеться вже під контролем демократів.

Читайте також"Арізонський шаман", що штурмував Капітолій, живе з мамою і називає себе "цифровим воїном"Але для розгляду справи Трампа верхній палаті Конгресу доведеться на кілька днів відкласти всі справи включно з затвердженням команди Байдена. Майбутній президент запитав Сенат, чи може від розділити день на дві частини, щоб проводити обидва процеси паралельно. Не відомо, чи Сенат справді це може.

Які будуть наслідки для Трампа? Теж не відомо. Президента теоретично можуть засудити після завершення його каденції. Але для цього потрібні дві третини голосів у Сенаті. А це більше, ніж є в демократів. Їм знадобиться підтримка ще 17 сенаторів-республіканців. І, здається, таких немає. Наразі лише троє республіканців говорили про готовість покарати Трампа.

Засудження в Сенаті необхідне для проведення іншого, важливішого голосування про заборону Трампу знову балотуватися в президенти США. На цьому етапі вистачить і голосів більшості.

Штурм Капітолію у Вашингтоні: деталі

Увечері, 6 січня, прихильники Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу США у Вашингтоні, де проходило затвердження голосів вибірників, які віддали перемогу на президентських виборах Джо Байдену. Засідання було перервано і відновилося тільки через кілька годин. До ранку 7 січня Конгрес затвердив перемогу Байдена. Трамп заявив про готовність організовано передати владу новому президенту 20 січня.

В результаті протестів було затримано понад 50 осіб. Для витіснення демонстрантів були спрямовані додаткові сили поліції та Національна гвардія. У Вашингтоні введено режим НС і комендантська година.

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Переклад: Лесь Димань