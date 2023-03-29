При складанні попереднього прогнозу очікувалося, що дефіцит потужностей збережеться й протягом другого-третього кварталів.

Зростання ВВП України у 2023 році може перевищити прогнозовані раніше 0,3%, оскільки спостерігається поліпшення ситуації в енергетичному секторі.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, зазначивши при цьому, що січневий прогноз може бути переглянутий у бік підвищення, повідомляє Forbes.

За словами Ніколайчука, в прогнозі слід враховувати можливе поліпшення умов торгівлі через зниження цін на нафту та газ. Також важливим фактором є те, що НБУ не передбачає перебоїв у постачанні електроенергії до кінця року.

Відео дня

"Ймовірно, що ми переглянемо наш січневий прогноз у бік підвищення. Конкретні цифри будуть в кінці квітня", - резюмував він.

Як зазначається матеріалі, при складанні попереднього прогнозу очікувалося, що дефіцит потужностей збережеться і протягом другого-третього кварталів.

"Враховуючи результати першого кварталу, ми очікуємо як мінімум один додатковий процентний пункт економічного зростання цього року", - підкреслив заступник голови НБУ.

За його словами, збільшення міжнародної допомоги може дозволити уряду фінансувати більший дефіцит бюджету та надати додаткового фіскального імпульсу економіці.

Економіка України під час війни

ВВП України у 2022 році скоротився на 30,4%.

Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що російсько-українська війна буде затяжною, а економіка України відчує скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році.

Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році - на 0,3%, при цьому в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

Регулятор припускає, що зниження ризиків безпеки разом з відновленням повноцінної роботи портів, збільшенням врожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей, налагодженням логістики і пожвавленням внутрішнього попиту, в тому числі завдяки поверненню вимушених мігрантів, сприятиме зростанню економіки в 2024-2025 роках.

Вас також можуть зацікавити новини: