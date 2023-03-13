Проте все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись.

Міністерство економіки України скоригувало свою оцінку падіння ВВП в 2022 році до 29,2%. При цьому попередня оцінка скорочення економіки складала 30,4%.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства економіки, зміна відбулась після того, як Держстат оприлюднив оперативні дані щодо ВВП України у четвертому кварталі 2022 року.

"Враховуючи кращу динаміку четвертого кварталу, за оцінками Мінекономіки з урахуванням статистичних даних Держстату, за підсумком року падіння ВВП виявилось меншим за 30% і становило 29,2%. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі уряду, парламенту, допомозі міжнародних партнерів, високій адаптивності бізнесу та населення. Разом це дозволило втримати економічний фронт та продовжити рух у напрямку перемоги", – заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Проте все ще спостерігаються негативні тенденції, які не дають економіці почати відновлюватись. Спеціалісти Мінекономіки відзначають пригнічене споживання домогосподарств, яке зосереджувалось в основному на купівлі товарів та послуг першої необхідності.

Також серед актуальних тенденцій лишається триваюче в умовах війни падіння інвестиційної активності, яке частково компенсувалось вимушеним інвестуванням бізнесом та державою в купівлю та встановлення значної кількості альтернативних джерел живлення. Позитивну роль зіграли масштабні капітальні ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури, відновлення зруйнованих житлових та дорожніх об’єктів, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі, а також подальшому розширенню фінансових програм підтримки бізнесу.

ВВП України під час війни

За попередніми (оперативними) даними Мінекономіки, ВВП України у 2022 році скоротився на 30,4%.

Законом про держбюджет на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 3,2%. Водночас міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що на Україну чекає невелике скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році.

Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році – на 0,3%.Також прогнозується зростання у 2024 році на 4,1%, а в 2025 році – до 6,4%.

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