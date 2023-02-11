Попри це, очікується збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

Російсько-українська війна буде затяжною, а економіка Україна відчує невелике скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році.

Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's. Водночас експерти вважають, що за цим послідує помірне відновлення економічної активності у 2024 році, яке буде зумовлене великомасштабною реконструкцією.

"Попри високий ступінь невизначеності розвитку військового конфлікту, у своєму базовому сценарії Moody's очікує збереження макроекономічної та фінансової стабільності", - додається у прогнозі.

Відео дня

За даними аналітиків, війна та викликане нею переміщення 20% населення збільшили ризики для здоров'я та безпеки та обмежили доступ до основних послуг та житла для українців.

"Економічний спад, спричинений війною, призвів до значного зростання безробіття та бідності. Це позначатиметься на кредитоспроможності України протягом багатьох років, враховуючи великі фінансові потреби, які виникнуть у зв'язку з реконструкцією критично важливої інфраструктури", - вважають експерти.

Водночас структура варантів із прив'язкою до ВВП, випущених у рамках реструктуризації боргу у 2015 році, також несе фіскальний ризик у середньостроковій перспективі. Так, при сценарії сильного зростання, викликаного відновленням, це може призвести до великих виплат інструментами.

Українська економіка в умовах війни

На тлі повномасштабного російського вторгнення прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи підсумки року, відзначив адаптованість нашої економіки до умов воєнного часу та її готовність до нових викликів у 2023 році.

Проектом держбюджету на 2023 рік було передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

Міжнародний валютний фонд очікує, що після скорочення української економіки на третину у 2022 році вже у 2023 році відбуватиметься її стабілізація, хоч і без різкого відновлення.

Вас також можуть зацікавити новини: