Згідно з прогнозом, в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році - на 0,3%, при цьому в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%.

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний на брифінгу, погіршення прогнозу в порівнянні з жовтневими оцінками обумовлено, перш за все, наслідками енергетичного терору, а також переглядом основного припущення щодо тривалості збереження ризиків безпеки. Останнє призведе до відтермінування повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту.

"Відновлення економіки перервалося в результаті російських терактів проти енергетичної інфраструктури. У міру зниження ризиків безпеки Україна повернеться до стійкого економічного зростання в 2024-2025 роках. Національний банк очікує незначного зростання реального ВВП у 2023 році - на 0,3%", - сказав він.

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Крім того, внаслідок накопичення проблем, пов'язаних з проведенням посівної та збиральної кампаній в умовах війни, меншими, за оцінками Нацбанку, будуть і врожаї цього року. Водночас у прогнозі передбачається, що протягом 2023 року вдасться уникнути значних додаткових руйнувань енергетичної інфраструктури, а бізнес і влада вживатимуть ефективних заходів для нівелювання наслідків вже зруйнованих потужностей.

Регулятор припускає, що зниження ризиків безпеки разом з відновленням повноцінної роботи портів, збільшенням врожаїв, поступовим відновленням виробничих потужностей, налагодженням логістики і пожвавленням внутрішнього попиту, в тому числі завдяки поверненню вимушених мігрантів, сприятиме зростанню економіки в 2024-2025 роках.

"Вагому роль надалі гратиме також м'яка фіскальна політика. Завдяки всім цим факторам в 2024 році реальний ВВП України зросте на 4,1%, а в 2025 році економічне зростання прискориться до 6,4%", - повідомив Пишний.

Українська екноміка в умовах війни:

18 березня 2022 року Міжнародний валютний фонд заявив, що очікує падіння ВВП України на 35% за підсумками 2022 року через військове вторгнення Росії.

6 травня 2022 року інституція економічних досліджень та політичних консультацій заявив про те, що на відновлення української економіки піде від 5 до 10 років.

28 травня 2022 року виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський прогнозував, що через війну українська економіка впаде на третину.

12 жовтня 2022 року МВФ спрогнозував падіння української економіки у 2022 році і вирішив не робити прогнози щодо України на наступні 5 років.

25 січня 2023 року було оприлюднено звіт ООН, згідно з яким через російське вторгнення було знищено 35% української економіки.

Проектом держбюджету на 2023 рік передбачено зростання реального ВВП на 4,6%.

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