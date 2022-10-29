Проводимо вітамінізацію: чи вистачить нам фруктів та якими будуть на них ціни

Окупація російськими загарбниками частини півдня України поставила під загрозу забезпечення українців фруктами та ягодами. УНІАН з’ясовував, як змінився асортимент цих продуктів та які ціни на них диктує ринок.

Не встигли українці сповна прогрітись під сонячним промінням бабиного літа, як в країну прийшла дощова осінь. А з нею й період сезонних застуд та грипу, панацеєю від яких є зміцнений імунітет та достатня кількість вітамінів в організмі.

Зазвичай влітку та на початку осені полиці наших магазинів та ринки рясніють від різноманіття сезонних фруктів та ягід. І серед цього широкого асортименту кожен залежно від вподобань і фінансових можливостей міг обрати, чим поласувати та вітамінізувати свій організм. Так було в мирні часи.

Цьогоріч криваві російські загарбники окупували частину півдня нашої країни, яка постачала основну масу фруктів та ягід в інші області України. Тому в цьому році період "вітамінізації" в українців був значно скуднішим.

На заміну вітамінів з Херсонщини та Запоріжжя вітчизняні та іноземні виробники пропонували свою продукцію. Але українці все рівно відчули нестачу тих смачних мелітопольських черешень та херсонських кавунів. А ціни на аналоги часом неприємно дивували.

"Добре, що у нас є дача, то ми ласуємо власно вирощеними вітамінами. Влітку збирали малину, смородину, абрикоси. Їли їх свіжими та варили варення. Ось нещодавно зібрали врожай яблук та груш. То будемо задовольняти свої потреби власними запасами", - розповіла кореспонденту УНІАН киянка Надія Михайлівна.

Вона додала, що навесні планує висадити ще і полуницю. Тому що вона її дуже любить, але цього літа не могла дозволити собі ці ягоди купувати через їхню високу вартість навіть в сезон.

Ціновий зліт

Тож наскільки масштабними в Україні є цінові скачки на фрукти та ягоди?

Часткову їх нестачу з південних областей українські рітейлери намагаються покрити поставками від вітчизняних фермерів з інших регіонів або імпортом. І це не проходить безслідно для вартості продукції та провокує її до зростання. Особливо болісним стало зростання по сегменту імпортних фруктів, що пов’язано з девальвацією гривні майже в два рази та закриттям через дії російських піратів українських портів.

За словами завідувача відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, вітчизняні фрукти не так значно зросли в ціні, як імпортовані, тому на них підвищився попит серед населення.

"Якщо з початку 2022 року ціна на вітчизняні яблука збільшилася на 22,4 відсотки і станом на 21 жовтня становила 12,67 грн/кг, то ціни на цитрусові та банани, які є об’єктивно-необхідним імпортом, зросли більш, ніж удвічі. Апельсини подорожчали у 2,6 рази – до 81,83 грн/кг, лимони додали в ціні у 2,3 рази і коштують нині 73,10 грн/кг, ціна на банани зросла у 2,1 раз – до 63,02 грн/кг", - поділилась з УНІАН своїми підрахунками науковець.

За даними "Українського клубу аграрного бізнесу", в цілому на ринку станом на кінець жовтня ціни на вітчизняні груші та виноград за рік піднялись на 30 відсотків до 39 грн/кг та на 73 відсотки до 57 грн/кг відповідно.

"Щодо імпортних фруктів, то тут фіксується значно більше зростання ціни, що обумовлене як збільшенням вартості логістики через блокування морських шляхів російськими військами, так і девальвацією гривні. Тому тут бачимо зростання середньої ціни в рази", - зазначила аналітик УКАБ Світлана Литвин.

В мережі продуктових супермаркетів Varus у ціні минулих років у літній сезон зберегли свої позиції лише яблука, лохина та малина. Проте улюблений усіма клієнтами кавун, цього року коштував більш, ніж у 4 рази дорожче у порівнянні з минулим роком. А в мережі магазинів "МЕТРО Україна" ціни на сезонні ягоди виросли на рівні 15 відсотків, на кісточкові - до 30 відсотків.

В результаті загального зниження купівельної спроможності українців зменшився попит, зокрема, на найбільш дорогий сегмент фруктів.

"Безумовно, зростання ціни позначилося і на споживанні фруктів та овочів. Найбільше падіння ми відзначили в екзотичних фруктів: таких, як ківі, ананас, манго та баштанних культур у літній сезон", - наголосила директор департаменту Фреш мережі супермаркетів VARUS Катерина Нічаєва.

Зміни у вітамінному асортименті

Окрім цінового підйому фрукти зазнали ще й відчутної зміни своєї пропозиції на ринку. Так, значно зменшились їхні обсяги поставок з-за кордону. В мирні часи основна маса цієї продукції імпортувалась морем. А зараз поставки в Україну йдуть альтернативними шляхами суходолом, які не здатні замінити морське транспортування за обсягами.

До того ж погіршення матеріального стану українців і інфляція змушують імпортерів та рітейлерів зменшувати поставки вітамінів.

"За 9 місяців 2022 року Україна імпортувала різних плодів і ягід на суму 440 млн дол. Це найвищий показник серед усіх груп аграрної продукції, закуплених за кордоном за січень-вересень цього року. Хоча за результатами січня-лютого 2022 року спостерігалося збільшення їх імпорту відносно аналогічного періоду 2021 року, зараз

показники зовнішніх закупівель фруктів відстають від минулорічних", - повідомив науковець "Інституту аграрної економіки" Богдан Духницький.

В УКАБ підрахували, що за результатами вересня в Україну було імпортовано 35,9 тисяч тонн різних фруктів, що на 42 відсотки менше вересня 2021 року.

"Зараз в Україні розпочався осінньо-зимовий період, коли спостерігається урізноманітнення раціону українців імпортними фруктами, оскільки вітчизняна пропозиція в цей період обмежена. Наразі з вирощених на території України фруктів для споживачів є в наявності яблука, груші та виноград", - зазначили в асоціації.

Менеджер з управління категорією "Фрукти та овочі" компанії "МЕТРО Україна" Олена Сучик розповіла УНІАН, що в їхній мережі зменшились об’єми вітчизняного асортименту фруктів та скоротився сезон за рахунок відсутності товару в наявності. Зокрема, пропозицію бахчевих раніше на 70 відсотків забезпечували херсонські виробники, які в цьому сезоні не вийшли на ринок через окупацію.

"Щодо сезонних кісточкових фруктів, то багато великих фермерських господарств, які їх вирощують, залишилось на окупованих територіях. З пропозиціями вийшли менші господарства, об’єми зборів і технічні можливості яких не можуть покрити потребу мережі. Збільшився імпорт фруктів з Туреччини – виноград, кісточкові", - додала вона.

В мережі супермаркетів Ашан повідомили, що в них значно скоротилися обсяги продажів черешні, полуниці, українських персиків. Оскільки найкращі пропозиції по цих культурах до війни були з нині окупованих або фронтових Мелітопольського, Херсонського, Миколаївського регіонів. А по лохині і яблукам ринок був добре насичений локальними пропозиціями.

А зараз з настанням осіннього сезону вітчизняні торгівельні мережі почали пропонувати покупцям хурму різних сортів та перші цитрусові свіжого врожаю з Туреччини та Іспанії. Також в асортименті магазинів багато різноманітних сортів яблук та груш, слив та виноградів.

Чи будемо з соками

Зміни в асортименті та ціні фруктів зачепили і пропозицію соків. Проте вагомим ударом по цьому ринку стало припинення роботи кількох великих українських виробників соків, які постраждали внаслідок війни.

"Асортимент соків значно змінився, маємо більше імпортованих позицій. Пов'язано з закриттям виробництва брендів "Сандора", "Садочок". А також довгим відновленням асортиментної лінійки Rich та інших. Особливо важко знайти лідери смаків: апельсин та томат. Апельсин значно виріс в ціні в Європі, а томат до війни як сировину використовували українську, в основному - з Херсону, який зараз знаходиться в окупації", - розповіли УНІАН в компанії Ашан.

Проте наразі, як зазначають в мережі, більшість контрактів компанія має з вітчизняними виробниками - "Галіція", "Наш Сік" та інші. Також співпрацюють з локальними виробниками, наприклад, "Карпати Насолоджуйся", "Фамбері".

А в компанії "МЕТРО Україна", щоб уникнути дефіциту соків, окрім розширення асортименту вітчизняного виробництва, збільшили також частки власних торгових марок та імпорту. За їхніми підрахунками, загалом вартість соків зросла приблизно на 20-30 відсотків від початку війни.

"Асортиментний ряд перші 2 місяці повномасштабної війни був скорочений та майже повністю відновився за рахунок імпорту. Зменшився попит на маленькі об`єми (соки, які закуповували дітям у садочки або до школи), збільшився - на великі літражі (1л та більше). При тому, більш дорогі бренди, які час від часу з'являлися на полицях, наразі не актуальні, попитом користується середній та дешевий сегмент", - зазначила менеджер з управління категорією "Пиво та безалкогольні напої" "МЕТРО Україна" Катерина Мокієнко.

Зважаючи на швидке реагування рітейлерів на зміни на продовольчому ринку, українські споживачі не залишаться не лише без основних доступних фруктів, а й при потребі зможуть поласувати екзотикою. Питання лише в ціні цих продуктів.

"Сезонні коливання цін на фрукти є традиційними. Окрім того, логістичні проблеми, вартість енергоносіїв, вартість або доступність фінансування спричиняє додаткові витрати, які лягають в ціну фруктів як для виробників, так і ринку. Ціна на імпортовані фрукти в першу чергу буде залежати від коливання курсу і вартості логістики", - наголосила керівниця громадської організації "Агрополітичний діалог "Аграрна рада" Інна Мєтєлєва.

Вона додала, що загального дефіциту фруктів в Україні точно не буде, питання лише в площині купівельної спроможності громадян.

До того ж уряд запровадив підтримку вітчизняного садівництва, ягідництва та виноградарства, яка вже повноцінно діє. Ця програма дасть поштовх для розвитку наших фруктовиків, які в свою чергу зможуть забезпечити потреби громадян.

До того ж українцям не слід забувати про свої сади та присадибні ділянки, з яких можна і треба збирати урожай, робити заготовки на зиму, а також при змозі ділитись запасами з рідними та близькими.

Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати як нестачу, зокрема, фруктів, так і спільного ворога.

Альона Кириченко