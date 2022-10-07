Андрій Пишний 6 років очолював "Ощадбанк".

Верховна Рада призначила головою Національного банку Андрія Пишного.

Як повідомив у своєму Telegram заступник голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 290 депутатів.

"Андрій Пишний був на засіданні. Головні тези з виступу і відповідей: гроші на покриття дефіциту (понад 30 млрд доларів) нам необхідні, і їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ. Ухвалені рішення щодо обмежень під час війни, я вважаю, цілком адекватними. Дизайн внутрішньої боргової політики має бути узгоджений з міжнародними партнерами. НБУ бачить недостатню дієвість монетарної трансмісії. Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися. Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою", - написав Железняк.

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Відставка Шевченка:

16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління "Укргазбанку".

4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подав у відставку з посади голови НБУ за станом здоров'я.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.

6 жовтня 2022 року голові НБУ Шевченку повідомили про підозру. Факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".

6 жовтня 2022 року Рада підтримала відставку Шевченка з посади голови НБУ.

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