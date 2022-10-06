Парламент підтримав рішення про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.
Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Парламент підтримав звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло в "турборежимі", тільки виступи депутатів", - написав Железняк.
Він додав, що за звільнення проголосували 263 депутати.
Відставка Шевченка:
16 липня 2020 року Верховна Рада призначила Шевченка головою Національного банку, який з 2015 до 2020 року був головою правління "Укргазбанку".
4 жовтня 2022 року Шевченко заявив, що подавав у відставку з посади голови НБУ за станом здоров'я.
5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка з посади голови Національного банку.
6 жовтня 2022 року голові НБУ Шевченку повідомили про підозру. Факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування чинного голови Нацбанку на посаді, а відносяться до періоду його роботи в АБ "Укргазбанк".
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