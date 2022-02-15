Закон також передбачає індексацію пенсій військовослужбовцям, науковцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування та державним службовцям.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668) проголосували 352 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Закон передбачає також здійснення щорічної індексації пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах, призначення дострокової пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва та іншими умовами; призначення достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих важким, рідкісним захворюванням, яким не встановлено інвалідність;

збільшення вікового порогу визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років; встановлення, що непрацездатними членами сім'ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунення різниці в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка зараз в деяких випадках відрізняється в кілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до або після 2004 року).

Підвищення пенсії:

З 1 грудня 2021 року в Україні для всіх категорій пенсіонерів мінімальна пенсія була збільшена з 1854 до 1934 гривень.

17 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що розмір середньої пенсії в Україні в грудні цього року досяг майже 4 тисяч гривень.

9 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає щорічну індексацію пенсій 1 березня.

В Україні з 1 січня 2022 року були підвищені розміри пенсійних виплат для осіб, які отримали інвалідність внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про індексацію пенсій з 1 березня 2022 року на 14% для всіх українських пенсіонерів.