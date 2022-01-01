З 1 січня підвищуються пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність.

В Україні з 1 січня 2022 року підвищуються розміри пенсійних виплат для осіб, які отримали інвалідність внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, з 1 січня 2022 року пенсійні виплати для таких осіб будуть не менше 14 тис. 600 грн по I групі інвалідності; 9 тис. 500 грн – по ІІ групі інвалідності; 7 тис. грн – по ІІІ групі інвалідності.

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Крім того, уряд встановив з 1 січня 2022 року мінімальну пенсійну виплату на рівні не менше 7 тис. 800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (дружину) захисників, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

Також у 2022 році з 1 березня буде проведена індексація пенсій для всіх пенсіонерів, а з 1 жовтня пенсіонери у віці 70-75 років отримуватимуть додаткові щомісячні доплати в сумі до 300 гривень.

Як розраховують розмір пенсії в Україні:

Пенсія українців розраховується за формулою: середня зарплата по країні за три роки помножена на співвідношення середньої зарплати до власної, на стаж в роках і на 1%. При цьому на пенсії можна отримати не 80% своєї зарплати, а всього лише 80% від середньої зарплати по країні за три роки за умови, якщо ваша зарплата в цей час не була нижче.

Підвищення пенсії:

З 1 грудня 2021 року в Україні для всіх категорій пенсіонерів мінімальна пенсія була збільшена з 1854 до 1934 гривень.

17 грудня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що розмір середньої пенсії в Україні в грудні цього року досяг майже 4 тисяч гривень.